Скандал на заседании комиссии Кнессета: "В Израиле шьют дела"

Комиссия Кнессета по законодательству рассматривает законопроекты о разделении функций юридического советника правительства.

В ходе обсуждения вспыхнул скандал, когда депутат Симха Ротман ("Ционут Датит"), глава комиссии и автор одного из законопроектов, пояснил его смысл. "Гигантская сила, сосредоточенная в руках юридического советника, не позволяет проводить какие-либо реформы. Тот, кто пытается проводить реформы, сразу же становится объектом расследования. Иногда сфабрикованного, как было в случае Яакова Неэмана", – заявил Ротман.

"Вы хотите сказать, что в Израиле шьют дела?" – спросила депутат Кнессета Наама Лазими ("Демократим").

"Бесспорно", – ответил депутат Элиягу Ревиво ("Ликуд").

После громогласного обмена репликами депутат Лазими была удалена из зала заседаний.

Напомним, что законопроект о разделении функций юридического советника, представленный Ротманом, предусматривает формирование трех ветвей: юридический советник правительства, глава государственного обвинения и представитель правительства в судебных инстанциях.