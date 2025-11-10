x
10 ноября 2025
10 ноября 2025
10 ноября 2025
последняя новость: 12:43
10 ноября 2025
Израиль

Скандал на заседании комиссии Кнессета: "В Израиле шьют дела"

Демократим
Ционут Датит
Кнессет
Юрсоветник правительства
время публикации: 10 ноября 2025 г., 12:00 | последнее обновление: 10 ноября 2025 г., 12:01
Скандал на заседании комиссии Кнессета: "В Израиле шьют дела"
Yonatan Sindel/Flash90

Комиссия Кнессета по законодательству рассматривает законопроекты о разделении функций юридического советника правительства.

В ходе обсуждения вспыхнул скандал, когда депутат Симха Ротман ("Ционут Датит"), глава комиссии и автор одного из законопроектов, пояснил его смысл. "Гигантская сила, сосредоточенная в руках юридического советника, не позволяет проводить какие-либо реформы. Тот, кто пытается проводить реформы, сразу же становится объектом расследования. Иногда сфабрикованного, как было в случае Яакова Неэмана", – заявил Ротман.

"Вы хотите сказать, что в Израиле шьют дела?" – спросила депутат Кнессета Наама Лазими ("Демократим").

"Бесспорно", – ответил депутат Элиягу Ревиво ("Ликуд").

После громогласного обмена репликами депутат Лазими была удалена из зала заседаний.

Напомним, что законопроект о разделении функций юридического советника, представленный Ротманом, предусматривает формирование трех ветвей: юридический советник правительства, глава государственного обвинения и представитель правительства в судебных инстанциях.

Израиль
