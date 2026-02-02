"А-Йом": Итамар Бен-Гвир может начать процесс смещения генинспектора полиции

Высокопоставленные источники в полиции утверждают, что над генеральным инспектором Даниэлем Леви сгущаются тучи, и министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир может сместить Леви с должности еще до выборов.

Как сообщает в понедельник, 2 февраля, "А-Йом", причиной напряженности стали несколько исков в БАГАЦ, связанные с вмешательством Бен-Гвира в работу полиции и отказ в продвижении по службе "нелояльным" лично ему и главе правительства Биньямину Нетаниягу офицерам.

Даниэль Леви, указывает издание, все чаще демонстрирует независимость решений и не всегда подчиняется указаниям политического руководства. В частности, он отказывается публиковать результаты расследования в отношении бывшего главного военного прокурора Ифат Томер-Иерушалми, тогда как правый лагерь заинтересован в публикации максимального количества информации, которая может очернить Томер-Иерушалми и юрсоветницу правительства Гали Баарав-Миару.