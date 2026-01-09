В Хевроне арестованы террористы, планировавшие совершить теракт в ближайшее время

В течение последней недели военнослужащие ЦАХАЛа под руководством Общей службы безопасности ШАБАК провели ряд операций по пресечению террора по всей Иудее и Самарии.

Бойцы бригады "Иегуда" совместно с подразделением "Дувдеван" действовали в Хевроне и его окрестностях, они задержали группу террористов, которые в ближайшее время планировали совершение теракта. Это задержание стало продолжением действий бойцов 202-го батальона "Цанханим", задержавших двух террористов из Хеврона и Бани-Наим, занимавшихся созданием террористической инфраструктуры в этом районе.

Бойцы бригады "Биньямин" в течение недели задержали 12 разыскиваемых и уничтожили токарные станки, использовавшиеся для производства оружия. В ходе операции в Бейтунии силы провели рейд в палестинском магазине и изъяли военное снаряжение, использовавшееся для террористической деятельности.

Бойцы бригады "Менаше" завершили операцию в деревне Силат аль-Хартийя, в ходе которой были задержаны террористы и изъято оружие типа M16.Бойцы бригад "Шомрон", "Эцион" и "Эфраим" действовали в нескольких деревнях и в городе Туль-Карема, они задержали 25 разыскиваемых, включая террористов, бросавших камни в израильских граждан, и обнаружили тысячи шекелей, использовавшиеся для финансирование террора.

Все задержанные разыскиваемые и изъятое оружие были переданы для дальнейшего разбирательства полиции и ШАБАКу.