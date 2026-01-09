Автобус столкнулся с легковой машиной на шоссе 89, погиб мужчина

В службу скорой помощи "Маген Давид Адом" по округу Ярден поступило сообщение о тяжелом дорожно-транспортном происшествии на шоссе 89 неподалеку от перекрестка Мерон.

В результате ДТП, в котором участвовали автобус и легковая машина, погиб водитель автомобиля, мужчина в возрасте примерно 30 лет. По словам медиков, он получил критические травмы и был заблокирован в салоне машины. После проверок врач констатировал его смерть.

Водитель автобуса был эвакуирован с легкими травмами.