Автобус столкнулся с легковой машиной на шоссе 89, погиб мужчина
время публикации: 09 января 2026 г., 13:42 | последнее обновление: 09 января 2026 г., 13:50
В службу скорой помощи "Маген Давид Адом" по округу Ярден поступило сообщение о тяжелом дорожно-транспортном происшествии на шоссе 89 неподалеку от перекрестка Мерон.
В результате ДТП, в котором участвовали автобус и легковая машина, погиб водитель автомобиля, мужчина в возрасте примерно 30 лет. По словам медиков, он получил критические травмы и был заблокирован в салоне машины. После проверок врач констатировал его смерть.
Водитель автобуса был эвакуирован с легкими травмами.
