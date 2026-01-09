x
09 января 2026
Израиль

Автобус столкнулся с легковой машиной на шоссе 89, погиб мужчина

время публикации: 09 января 2026 г., 13:42 | последнее обновление: 09 января 2026 г., 13:50
Автобус столкнулся с легковой машиной на шоссе 89, погиб мужчина
Пресс-служба МАДА

В службу скорой помощи "Маген Давид Адом" по округу Ярден поступило сообщение о тяжелом дорожно-транспортном происшествии на шоссе 89 неподалеку от перекрестка Мерон.

В результате ДТП, в котором участвовали автобус и легковая машина, погиб водитель автомобиля, мужчина в возрасте примерно 30 лет. По словам медиков, он получил критические травмы и был заблокирован в салоне машины. После проверок врач констатировал его смерть.

Водитель автобуса был эвакуирован с легкими травмами.

