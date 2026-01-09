ЦАХАЛ атаковал террористов и инфраструктуру ХАМАСа в Газе в ответ на попытку ракетного обстрела
время публикации: 09 января 2026 г., 07:16 | последнее обновление: 09 января 2026 г., 07:21
В ответ на попытку ракетного обстрела израильской территории из города Газа ЦАХАЛ нанес удары по террористам и террористической инфраструктуре ХАМАСа на юге и севере сектора.
Целями были террористы ХАМАСа, пусковые установки и другие объекты, заявляет ЦАХАЛ.
8 января ЦАХАЛ зафиксировал попытку запуска ракеты из города Газа в сторону израильской территории. Ракета упала в секторе Газы, недалеко от больницы. Вскоре после попытки обстрела ЦАХАЛ нанес удар по точке запуска.
В ночь на 9 января источники в Газе сообщали об интенсивных ударах ЦАХАЛа по целям в секторе.