x
09 июля 2026
|
последняя новость: 21:44
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
09 июля 2026
|
09 июля 2026
|
последняя новость: 21:44
09 июля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Авиакомпания "Эль-Аль" отменила полеты в Москву до сентября из-за "проблем с безопасностью"

Авиация
Россия
Война в России
Израиль
время публикации: 09 июля 2026 г., 21:14 | последнее обновление: 09 июля 2026 г., 21:17
Авиакомпания "Эль-Аль" отменила полеты в Москву до сентября из-за "проблем с безопасностью"
Wikipedia.org. Фото: Aeroprints.com

Крупнейшая израильская авиакомпания "Эль-Аль" приняла решение об отмене рейсов на маршруте Тель-Авив-Москва до конца лета. Об этом сообщила новостная служба N12.

Полеты Тель-Авив-Москва были приостановлены в конце июня в связи с развитием военных действий между Россией и Украиной. Изначально предполагалось, что полеты скоро возобновятся, однако после оценки ситуации в компании приняли решение продлить отмену полетов до начала сентября.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook