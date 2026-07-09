Авиакомпания "Эль-Аль" отменила полеты в Москву до сентября из-за "проблем с безопасностью"
время публикации: 09 июля 2026 г., 21:14 | последнее обновление: 09 июля 2026 г., 21:17
Крупнейшая израильская авиакомпания "Эль-Аль" приняла решение об отмене рейсов на маршруте Тель-Авив-Москва до конца лета. Об этом сообщила новостная служба N12.
Полеты Тель-Авив-Москва были приостановлены в конце июня в связи с развитием военных действий между Россией и Украиной. Изначально предполагалось, что полеты скоро возобновятся, однако после оценки ситуации в компании приняли решение продлить отмену полетов до начала сентября.