Авиакомпания "Эль-Аль" отменила полеты в Москву до сентября из-за "проблем с безопасностью"

Крупнейшая израильская авиакомпания "Эль-Аль" приняла решение об отмене рейсов на маршруте Тель-Авив-Москва до конца лета. Об этом сообщила новостная служба N12.

Полеты Тель-Авив-Москва были приостановлены в конце июня в связи с развитием военных действий между Россией и Украиной. Изначально предполагалось, что полеты скоро возобновятся, однако после оценки ситуации в компании приняли решение продлить отмену полетов до начала сентября.