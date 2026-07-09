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Национальное управление кибербезопасности против "русского мошенничества". Рекомендации

Мошенничество
Кибербезопасность
время публикации: 09 июля 2026 г., 20:13 | последнее обновление: 09 июля 2026 г., 20:13
Национальное управление кибербезопасности против "русского мошенничества". Рекомендации
Nati SHohat/FLASH90

В связи с учащением попыток мошенничества, направленных против пожилых русскоязычных жителей Израиля, национальное управление кибербезопасности опубликовало список рекомендаций, как обезопасить себя и своих близких.

Настоятельно рекомендуется заранее поговорить с родителями, бабушками и дедушками, и объяснить им, что мошенничество может звучать очень убедительно, особенно если разговор ведётся на русском языке или используется знакомый голос.

Как действовать

Не действовать под давлением. Прерывать разговор и перезванивать близкому человеку по знакомому номеру. Можно также придумать семейное кодовое слово для экстренных ситуаций, которое знают только близкие.

Не устанавливать предлагаемые приложения, не переходить по присланным ссылкам, не давать доступ к экрану телефона или компьютера.

Не сообщать коды, пароли или данные банковской карты. Ни банк, ни полиция никогда не будут просить у вас эти данные. При звонках из "банка" или "полиции" прерывать разговор и перезванивать в соответствующую организацию по официальному номеру.

Никогда не переводить деньги и не выполнять операции на счете, если звонок инициирован не вами, вне зависимости от того, что вам рассказывают. Если есть сомнения – класть трубку и перезванивать самому в банк по официальному номеру.

Вы можете услышать голос, похожий на голос родственника, внука, внучки или врача, который сообщает об аварии, задержании, госпитализации или другой чрезвычайной ситуации. Даже знакомый голос может быть поддельным.

Прервите разговор и перезвоните родственнику по его обычному, знакомому номеру. Если вы договорились о семейном кодовом слове, попросите его назвать.

Игнорировать просьбы "сохранить все в тайне" и "никому не рассказывать". В таких случаях сразу рассказывать близкому человеку.

Рекомендация для членов семьи:

Положите рядом с телефоном короткую памятку с тремя правилами:

Не сообщать коды

Не устанавливать приложения и не переходить по ссылкам

Прервать разговор и позвонить родственнику

Рядом с правилами запишите важные номера телефонов: родственников, банка и полиции: 100 в экстренной ситуации.

Помните: мошенники ищут момент, когда вы находитесь под давлением. Остановитесь, прервите разговор и проверьте информацию.

Экономика
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