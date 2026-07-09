Полиция задержала двух главарей преступного клана Харири

Полиция сообщила о задержании двух главарей клана Харири, одной из крупнейших преступных группировок в арабском секторе. Их арест продлен судом до 14 июля.

Задержанные подозреваются в незаконном хранении оружия и нарушении административного ордера на домашний арест, запрещающий им контакты с членами преступной группировки и выезд из страны.

Операция была проведена подразделением ЯХБАЛ в составе "ЛАХАВ 433" при участии МАГАВа и других полицейских сил. Во время обысков было изъято оружие и боеприпасы к нему.

По данным израильских СМИ, клан Харири действует прежде всего в районе Умм эль-Фахма, округа Шарона и так называемого "арабского треугольника", его члены занимаются рэкетом, вымогательством, торговлей наркотиками, незаконным оружием, "серым рынком" и финансовыми преступлениями.

В последние месяцы полиция уже проводила масштабные операции против членов клана Харири. В апреле были задержаны 12 человек, связанных с организацией, в том числе один из ее высокопоставленных представителей; их подозревали в вымогательстве миллионов шекелей у жителей Самарии.