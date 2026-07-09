Иранские СМИ: ВВС США возобновили удары по целям на юге страны

В иранских СМИ появились сообщения о новых взрывах на юге и юго-западе страны. Согласно этим сообщениям, взрывы были слышны в Бушере, Чогадаке, Ахвазе и Чабахаре. Иранские источники связывают эти удары с действиями США.

Примерно за час до возобновления атак в блоге Центрального командования вооруженных сил США (CENTCOM) в соцсети Х была опубликована фотография истребителя F-16 ВВС США, взлетающего с одной из баз на Ближнем Востоке.

При этом израильская новостная служба N12 цитирует "высокопоставленный американский источник", который заявил, что ВВС США вечером 9 июля не действовали в Иране.

Иранские СМИ пишут, что был зафиксирован запуск ракет из Кувейта.