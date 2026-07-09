Минфин намерен отменить налоговые льготы на электромобили

Комиссия министерства финансов в составе представителей бюджетного и налогового управлений изучает возможность отмены или, по меньшей мере, резкого сокращения налоговых льгот для "экологичных" автомобилей уже в 2027 году.

Стоимость этих льгот для государства оценивается примерно в 2,5 миллиарда шекелей. Целесообразность продолжения предоставления налоговой льготы изучается на фоне последних изменений в структуре рынка.

В первом полугодии 2026 года было продано почти 120 тысяч автомобилей с электрическим, гибридным и плагин-гибридным приводом, что составило около 67% от общего числа новых проданных автомобилей за этот период. Это рост примерно на 15 процентных пунктов доли "зелёного" сегмента рынка по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, и показатель проникновения почти вдвое выше, чем за весь 2023 год.

Источники в Минфине подчеркивают, что в последние годы израильский рынок совершил быстрый и "естественный" переход на модели с минимальным уровнем выбросов, во многом благодаря быстрому расширению предложения дешёвых моделей китайского производства в соответствующих сегментах. По их мнению, это изменение фактически делает излишней дальнейшую государственную поддержку их приобретения через льготу "зелёного налогообложения".