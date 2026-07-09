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Израиль

"Кан-11": Израиль готов атаковать Иран и ждет разрешения Трампа

США
Дональд Трамп
Биньямин Нетаниягу
Исраэль Кац
ЦАХАЛ
время публикации: 09 июля 2026 г., 20:28 | последнее обновление: 09 июля 2026 г., 20:36
"Кан-11": Израиль готов атаковать Иран и ждет разрешения Трампа
Yonatan Sindel/Flash90

Корреспондент телеканала "Кан-11" Гили Коэн в вечернем выпуске новостей сообщила, что в Израиле хотели бы получить разрешение президента США Дональда Трампа для того, чтобы ударить по Ирану. Но на данном этапе участие Израиля в военном противостоянии с Ираном не предусмотрено.

По оценкам Иерусалима, обмен ударами между Вашингтоном и Тегераном может продолжаться в ближайшие несколько дней.

На церемонии по случаю присвоения офицерских званий выпускникам курса военных летчиков, проходившей на базе "Хацерим", Нетаниягу и Кац дали понять, что Израиль готов к возобновлению военной кампании против Ирана. Нетаниягу заявил, что "война еще не закончена" и "перед Израилем стоят новые вызовы". Он повторил, что не допустит появления ядерного оружия у Тегерана. Эту тему развил Исраэль Кац. "ЦАХАЛ находится в состоянии готовности к возобновлению кампании и к нанесению ударов по Ирану собственными силами – в третий раз", – заявил он.

В ночь на 9 июля США сообщили о завершении очередной серии ударов по Ирану. По заявлению американской стороны, целью операции было ослабить возможности Ирана атаковать коммерческие суда и гражданские экипажи в Ормузском проливе. США заявили, что нанесли удары по 90 военным целям, включая системы ПВО, объекты берегового наблюдения, склады ракет и беспилотников, военно-морские объекты и логистическую инфраструктуру вдоль побережья. Минздрав Ирана сообщил о 14 погибших.

В ответ Иран атаковал американские военные базы на Ближнем Востоке. Днем сигналы тревоги звучали в Кувейте, Бахрейне и Иордании. Иордания сообщила о перехвате восьми иранских ракет.

Американский чиновник заявил изданию Axios, что нынешняя эскалация может продолжаться "несколько дней или даже недель", в зависимости от того, продолжит ли Иран атаковать торговые суда в Ормузском проливе.

Израиль
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