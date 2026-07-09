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Ближний Восток

Похороны аятоллы Хаменеи в Мешхеде: Моджтаба так и не появился на публике

Иран
время публикации: 09 июля 2026 г., 21:32 | последнее обновление: 09 июля 2026 г., 21:44
Похороны аятоллы Хаменеи в Мешхеде: Моджтаба так и не появился на публике
AP Photo/Khalil Hamra

В Мешхеде, родном городе верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, подходит к концу церемония его похорон. В траурных мероприятиях принимают участие массы людей, но среди них нет наследника и сына ликвидированного рахбара – Моджтабы Хаменеи.

Автомобиль-рефрижератор, сопровождаемый высокопоставленными богословами, провез гроб Хаменеи через толпы народа у Мавзолею имама Резы. Одна из главных шиитских святынь Ирана станет местом погребения аятоллы.

Похороны завершают растянувшиеся на несколько дней траурные мероприятия, проходившие не только в Иране, но и в Ираке. Главным их лозунгом стали призывы отомстить США и Израилю за смерть верховного лидера. Транспаранты, грозящие убийством Дональду Трампу, можно было увидеть и в Мешхеде.

Центральная роль в похоронах отведена 101-летнему аятолле Хосейну Нури-Хамедани – одному из самых авторитетных шиитских богословов, известному консервативными взглядами. Старец символически займет место Моджтабы, который ни разу не появился на публике с 28 февраля.

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