Похороны аятоллы Хаменеи в Мешхеде: Моджтаба так и не появился на публике

В Мешхеде, родном городе верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, подходит к концу церемония его похорон. В траурных мероприятиях принимают участие массы людей, но среди них нет наследника и сына ликвидированного рахбара – Моджтабы Хаменеи.

Автомобиль-рефрижератор, сопровождаемый высокопоставленными богословами, провез гроб Хаменеи через толпы народа у Мавзолею имама Резы. Одна из главных шиитских святынь Ирана станет местом погребения аятоллы.

Похороны завершают растянувшиеся на несколько дней траурные мероприятия, проходившие не только в Иране, но и в Ираке. Главным их лозунгом стали призывы отомстить США и Израилю за смерть верховного лидера. Транспаранты, грозящие убийством Дональду Трампу, можно было увидеть и в Мешхеде.

Центральная роль в похоронах отведена 101-летнему аятолле Хосейну Нури-Хамедани – одному из самых авторитетных шиитских богословов, известному консервативными взглядами. Старец символически займет место Моджтабы, который ни разу не появился на публике с 28 февраля.