В Иерусалиме полицейских атаковала толпа во время задержания подозреваемого во взломе машины
время публикации: 09 июля 2026 г., 19:51 | последнее обновление: 09 июля 2026 г., 19:51
В службу срочного вызова полиции поступил звонок от мужчины, который заметил, что на улице Бар-Илан в Иерусалиме неизвестный пытается взломать его машину. Прибывшие на место полицейские участка "Лев ха-Бира" задержали подозреваемого. Им оказался несовершеннолетний.
После задержания подростка вокруг полицейских собралась толпа примерно из 200 человек. Они бросали в полицейских камни и различные предметы, а также пытались отбить задержанного.
В результате нападения один полицейский получил легкие травмы и обратился за медицинской помощью. Также был поврежден полицейский автомобиль.
Полиция сообщила, что порядок на месте был восстановлен, а задержанный доставлен в отделение для установления личности и допроса.
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