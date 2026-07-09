x
09 июля 2026
|
последняя новость: 20:34
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
09 июля 2026
|
09 июля 2026
|
последняя новость: 20:34
09 июля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

В Иерусалиме полицейских атаковала толпа во время задержания подозреваемого во взломе машины

Полиция
Иерусалим
Харедим
время публикации: 09 июля 2026 г., 19:51 | последнее обновление: 09 июля 2026 г., 19:51
В Иерусалиме полицейских атаковала толпа во время задержания подозреваемого во взломе машины
Пресс-служба полиции Израиля

В службу срочного вызова полиции поступил звонок от мужчины, который заметил, что на улице Бар-Илан в Иерусалиме неизвестный пытается взломать его машину. Прибывшие на место полицейские участка "Лев ха-Бира" задержали подозреваемого. Им оказался несовершеннолетний.

После задержания подростка вокруг полицейских собралась толпа примерно из 200 человек. Они бросали в полицейских камни и различные предметы, а также пытались отбить задержанного.

В результате нападения один полицейский получил легкие травмы и обратился за медицинской помощью. Также был поврежден полицейский автомобиль.

Полиция сообщила, что порядок на месте был восстановлен, а задержанный доставлен в отделение для установления личности и допроса.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 07 июля 2026

Беспорядки в Иерусалиме: во время протеста "харедим" на улице Бар-Илан пострадали два охранника
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 06 июля 2026

В Иерусалиме проходит акция протеста "харедим" против прокладки трамвайной линии
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 05 июля 2026

В Иерусалиме проходит акция протеста "харедим" против прокладки трамвайной линии