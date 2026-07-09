В Иерусалиме полицейских атаковала толпа во время задержания подозреваемого во взломе машины

В службу срочного вызова полиции поступил звонок от мужчины, который заметил, что на улице Бар-Илан в Иерусалиме неизвестный пытается взломать его машину. Прибывшие на место полицейские участка "Лев ха-Бира" задержали подозреваемого. Им оказался несовершеннолетний.

После задержания подростка вокруг полицейских собралась толпа примерно из 200 человек. Они бросали в полицейских камни и различные предметы, а также пытались отбить задержанного.

В результате нападения один полицейский получил легкие травмы и обратился за медицинской помощью. Также был поврежден полицейский автомобиль.

Полиция сообщила, что порядок на месте был восстановлен, а задержанный доставлен в отделение для установления личности и допроса.