Капитализация NVIDIA сократилась на триллион долларов за два месяца
время публикации: 09 июля 2026 г., 19:37 | последнее обновление: 09 июля 2026 г., 19:44
Производитель ИИ-чипов NVIDIA потерял менее чем за два месяца около 16% от пиковой стоимости, достигнутой 14 мая 2026 года. Его рыночная капитализация уменьшилась на триллион долларов.
Обвал котировок NVIDIA связан не с ухудшениями показателей, а с изменением рыночных настроений. Инвесторы начали диверсифицировать вложения и перенаправлять средства в другие сегменты полупроводникового сектора, прежде всего в акции компаний, производящих память и накопители.
Как следствие, за второй квартал компании Micron, Intel и AMD вместе добавили около 2 триллионов долларов к своей совокупной рыночной капитализации.