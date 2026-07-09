Капитализация NVIDIA сократилась на триллион долларов за два месяца

Производитель ИИ-чипов NVIDIA потерял менее чем за два месяца около 16% от пиковой стоимости, достигнутой 14 мая 2026 года. Его рыночная капитализация уменьшилась на триллион долларов.

Обвал котировок NVIDIA связан не с ухудшениями показателей, а с изменением рыночных настроений. Инвесторы начали диверсифицировать вложения и перенаправлять средства в другие сегменты полупроводникового сектора, прежде всего в акции компаний, производящих память и накопители.

Как следствие, за второй квартал компании Micron, Intel и AMD вместе добавили около 2 триллионов долларов к своей совокупной рыночной капитализации.