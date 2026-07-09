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Израиль

Мужчину извлекли из воды без сознания на пляже в Кирьят-Хаиме

Средиземное море
Мада
время публикации: 09 июля 2026 г., 19:47 | последнее обновление: 09 июля 2026 г., 19:47
Мужчину извлекли из воды без сознания на пляже в Кирьят-Хаиме
Пресс-служба МАДА

Во время купания в Средиземном море в районе пляжа в Кирьят-Хаиме мужчина (примерно 67 лет) захлебнулся и был извлечен из воды без сознания.

Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что мужчина был доставлен в больницу РАМБАМ в Хайфе в критическом состоянии.

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