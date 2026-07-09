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Израиль

Из Болгарии в Израиль экстрадирован один из обвиняемых по делу "Русская иллюзия"

Полиция
Суд
Расследование
время публикации: 09 июля 2026 г., 22:57 | последнее обновление: 09 июля 2026 г., 23:07
Из Болгарии в Израиль экстрадирован один из обвиняемых по делу "Русская иллюзия"
AP Photo/Julie Jacobson

Полиция сообщила об экстрадиции из Болгарии Бориса Алешина, одного из фигурантов дела "Русская иллюзия".

Прокуратура утверждает, что Борис Алешин вместе с другими фигурантами дела с 2016 по 2019 год организовывал в интернете незаконные азартные игры и принимал спортивные ставки. В обвинительном заключении перечислены сайты betwinner, 1xslots, 22bet, 777royalty и fxbet.com.

Экономический отдел прокуратуры предъявил Алешину обвинения в отмывании примерно 20 млн шекелей, сокрытии доходов на сумму 9 млн шекелей, организации азартных игр и получении выгоды мошенническим путем при отягчающих обстоятельствах.

В июле 2021 года Алешин покинул Израиль и, зная о ведущемся против него уголовном процессе, продолжил скрываться за границей. После этого судебное разбирательство было приостановлено, а против него были выпущены израильский и международный ордера на арест.

7 мая Алешин был задержан при пересечении турецко-болгарской границы. С тех пор он находился под стражей до завершения процесса экстрадиции.

Израиль
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