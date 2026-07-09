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Израиль

Взрыв на юге Тель-Авива. Комментарии полиции

Полиция
Криминал
время публикации: 09 июля 2026 г., 22:37 | последнее обновление: 09 июля 2026 г., 22:37
Взрыв на юге Тель-Авива. Комментарии полиции
Пресс-служба полиции Израиля

Вечером 9 июля в полицию поступило сообщение о взрыве на улице 4856 в южном Тель-Авиве. Прибывшие на место происшествия полицейские и саперы обследовали место взрыва.

Пресс-служба правоохранительных органов передала, что, по предварительным данным, на месте была взорвана осколочная граната.

В результате инцидента не было пострадавших, причинен материальный ущерб.

Полиция склоняется к тому, что речь идет об инциденте на криминальной почве, расследование продолжается.

Израиль
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