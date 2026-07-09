Взрыв на юге Тель-Авива. Комментарии полиции

Вечером 9 июля в полицию поступило сообщение о взрыве на улице 4856 в южном Тель-Авиве. Прибывшие на место происшествия полицейские и саперы обследовали место взрыва.

Пресс-служба правоохранительных органов передала, что, по предварительным данным, на месте была взорвана осколочная граната.

В результате инцидента не было пострадавших, причинен материальный ущерб.

Полиция склоняется к тому, что речь идет об инциденте на криминальной почве, расследование продолжается.