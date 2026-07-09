Взрыв на юге Тель-Авива. Комментарии полиции
время публикации: 09 июля 2026 г., 22:37 | последнее обновление: 09 июля 2026 г., 22:37
Вечером 9 июля в полицию поступило сообщение о взрыве на улице 4856 в южном Тель-Авиве. Прибывшие на место происшествия полицейские и саперы обследовали место взрыва.
Пресс-служба правоохранительных органов передала, что, по предварительным данным, на месте была взорвана осколочная граната.
В результате инцидента не было пострадавших, причинен материальный ущерб.
Полиция склоняется к тому, что речь идет об инциденте на криминальной почве, расследование продолжается.