Ynet: мотивом убийства Руслана и Ольги Приходько был конфликт из-за древних монет

Общая служба безопасности (ШАБАК) полностью прекратила свое участие в расследовании убийства супругов Ольги и Руслана Приходько из Ришон ле-Циона после того, как полиция исключила версию о националистическом мотиве убийства.

По информации, опубликованной Ynet, 17-летний житель Лода, арестованный по подозрению в убийстве, в ходе следственного эксперимента воспроизвел совершенное преступление. Он сообщил, что вначале выстрелил в Руслана Приходько, а затем застрелил его жену Ольгу.

Убийство было совершено на почве конфликта из-за древних монет: по утверждению подозреваемого, он познакомился с супругами Приходько из-за общих интересов, они искали древние монеты на открытой территории в Кармей-Йосеф. Они поссорились с Русланом из-за найденных и проданных монет, и подозреваемый убил Руслана и его жену. В ходе следственного эксперимента он также указал место, где спрятал пистолет.

После встречи с адвокатом подозреваемый отказался от своих предыдущих показаний. Его адвокат настаивает на проведении баллистической экспертизы найденного оружия. Суд продлил содержание подозреваемого под стражей на восемь дней, поскольку речь идет о несовершеннолетнем, разбирательство проходит за закрытыми дверями.

Родственники подозреваемого утверждают также, что сообщения об автомобильном теракте, совершенном его братом, не соответствуют действительности: они настаивают на том, что речь идет о ДТП, и брат подозреваемого был освобожден через несколько дней после инцидента без предъявления обвинений.