Май Голан: "Я выросла среди наркоманов и проституток, угрозы юрсоветницы меня не впечатляют"

Министр социального равенства Май Голан отреагировала на вызов на допрос в связи с расследованием о мошенничестве в ее канцелярии. Напомним, утром в понедельник в офисе министра был проведен обыск, а сама она была приглашена на допрос.

"Я – министр израильского правительства, которая выросла в Южном Тель-Авиве среди наркоманов и проституток, – написала Май Голан на своей странице в социальной сети Х. – Меня не впечатляют угрозы бывшей юридической советницы, находящейся в конфликте интересов и вызывающей меня на допрос, поскольку она не выносит мою критику ее самой и ее мерзких действий против израильского правительства и народа Израиля".

Далее Голан указывает, что СМИ длительно добивались возбуждения против нее "безосновательного расследования", подчеркивая, что речь идет о политическом преследовании самого опасного свойства. "Они утверждали, что я получила взятку, что из министерства были выведены средства под обещание 50% комиссионных, – пишет министр. – Сегодня выяснилось, что все это было фейком чистейшей воды. Никакой взятки не было, и полиция сегодня признала это".

Май Голан подчеркивает, что подозрения в ее отношении абсолютно безосновательны, что и подтверждено многочисленными документами. "Я рассмотрю вопрос о продолжении этого политического расследования только после того, как немедленно освободят людей, арестованных с целью запугать меня, – обещает министр социального равенства. – Единственный грех этих людей состоит в том, что они работали вместе со мной".

Отметим, что в квартире помощницы министра в Явге была обнаружена плантация с молодыми саженцами марихуаны: фотографию этих растений приводит, среди прочих, mako.co.il.