"Первая линия обороны": жители 41 района Иерусалима смогут оформить личное оружие

Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир принял решение расширить зону, жители которой имеют право на получение лицензии на личное огнестрельное оружие, на еще 41 район Иерусалима, что даст право на оружие более 300 тысячам человек.

Как сообщает INN, данное решение принято по итогам подготовительной работы полиции и отдела лицензирования, которые учли данные о специфических проблемах безопасности в Иерусалиме, особенно в период военных действий и месяца Рамадан.

В министерстве национальной безопасности подчеркнули, что политика направлена на укрепление "первой линии обороны" перед лицом террористических инцидентов и преступности. Новые районы включают около 1600 улиц от центра города до южных и северных районов столицы.