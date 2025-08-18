Кирьят-Гат, Кирьят-Малахи и Эйлат станут городами, жители которых могут получить оружие

В рамках реформы, упрощающей для граждан получение лицензий на огнестрельное оружие, в течение последних месяцев в число населенных пунктов, проживание и работа в которых дает право на получение разрешения на оружие, были включены Ашдод, Ашкелон, Тверия, Нагария, Хацор а-Глилит и многие другие.

В ближайшее время реформа будет расширена на дополнительные города, в том числе Кирьят-Гат, Кирьят-Малахи и Эйлат. В министерстве национальной безопасности подчеркивают, что в связи с многочисленными попытками терактов и терактами в Израиле необходимо предоставить нормативным гражданам возможность защищаться от террора.

В ведомстве признают, что резкое увеличение спроса на лицензии на огнестрельное оружие существенно повысило нагрузку на сотрудников отдела лицензирования огнестрельного оружия: если раньше за два года выдавали, в среднем, 16 тысяч разрешений, то в последние два года были выданы более 220 тысяч разрешений на оружие.