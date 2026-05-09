ЦАХАЛ призвал эвакуироваться жителей девяти деревень на юге Ливана

Официальный представитель пресс-службы ЦАХАЛа на арабском языке полковник Авихай Эдраи опубликовал предупреждение для жителей деревень Тир-Дебба, Эль-Аббасия, Бурдж-Рахаль, Мааруб, Бариш, Арнун, Джаната, Аз-Зрария и Айн-Бааль на юге Ливана.

"В связи с нарушением режима прекращения огня со стороны "Хизбаллы", мы вынуждены предпринять против нее решительные действия, – заявил он. – Ради вашей безопасности вы должны немедленно покинуть свои дома и держаться от них подальше".