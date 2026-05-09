Ученые предупреждают о скрытом кризисе рождаемости у людей и животных

Мир сегодня буквально перенасыщен синтетическими химическими веществами и часть ученых считает, что человечество уже вышло за пределы экологически безопасного уровня. Специалисты предупреждают, что пестициды, пластик и другие стойкие загрязнители могут быть связаны с незаметным, но масштабным кризисом рождаемости. В новом научном обзоре исследователи отмечают, что сочетание химического загрязнения и усиливающегося изменения климата угрожает фертильности, биоразнообразию и здоровью живых организмов по всему миру – от людей до морских млекопитающих, птиц, рыб и рептилий. За последние 50 лет численность дикой природы сократилась более чем на две трети, и ключевыми причинами называют именно загрязнение и климатические изменения.

Параллельно наблюдается рост бесплодия у людей. Точные причины пока не установлены, но многие ученые связывают это с воздействием веществ, нарушающих гормональный баланс. Сегодня известно более тысячи синтетических соединений, способных имитировать или блокировать гормоны, при этом лишь малая часть всех химикатов прошла полноценную проверку на безопасность. Авторы исследования подчеркивают, что здоровье человека и состояние экосистем тесно связаны: повышение температуры, нехватка кислорода и химическое воздействие усиливают репродуктивные проблемы. При этом данные в основном носят наблюдательный характер, но уже есть примеры, когда химические вещества серьезно влияли на здоровье животных и людей.

Так, инсектициды, широко применяемые в сельском хозяйстве, связывают со снижением качества спермы у мужчин. Еще одна группа опасных соединений – ПФАС, так называемые "вечные химикаты", которые практически не разлагаются и могут накапливаться в организме. Их связывают с нарушениями репродуктивной функции и гормональной системы. Известно, что некоторые компании знали о токсичности этих веществ еще десятилетия назад, но скрывали эту информацию.

Дополнительную угрозу представляет микропластик, который уже обнаружен повсюду – от океанских глубин до горных вершин. Есть данные, что он способен накапливаться в репродуктивных органах, однако его влияние на здоровье пока изучено недостаточно. Ученые предупреждают: даже если опасна лишь часть из более чем 140 тысяч синтетических соединений, этого достаточно, чтобы нанести серьезный ущерб сразу многим видам. И если негативное воздействие подтвердится, устранить проблему будет крайне сложно – пластик и химикаты уже повсеместно распространились по планете.