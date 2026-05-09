x
09 мая 2026
|
последняя новость: 11:48
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
09 мая 2026
|
09 мая 2026
|
последняя новость: 11:48
09 мая 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Наука и Хайтек

Ученые предупреждают о скрытом кризисе рождаемости у людей и животных

Исследования
время публикации: 09 мая 2026 г., 11:37 | последнее обновление: 09 мая 2026 г., 11:43
Карта мира по среднему количеству детей, рождённых женщиной в течение жизни, с учётом средних показателей для женщин всех возрастов
Wikipedia.org. Фото: Supaman89

Мир сегодня буквально перенасыщен синтетическими химическими веществами и часть ученых считает, что человечество уже вышло за пределы экологически безопасного уровня. Специалисты предупреждают, что пестициды, пластик и другие стойкие загрязнители могут быть связаны с незаметным, но масштабным кризисом рождаемости. В новом научном обзоре исследователи отмечают, что сочетание химического загрязнения и усиливающегося изменения климата угрожает фертильности, биоразнообразию и здоровью живых организмов по всему миру – от людей до морских млекопитающих, птиц, рыб и рептилий. За последние 50 лет численность дикой природы сократилась более чем на две трети, и ключевыми причинами называют именно загрязнение и климатические изменения.

Параллельно наблюдается рост бесплодия у людей. Точные причины пока не установлены, но многие ученые связывают это с воздействием веществ, нарушающих гормональный баланс. Сегодня известно более тысячи синтетических соединений, способных имитировать или блокировать гормоны, при этом лишь малая часть всех химикатов прошла полноценную проверку на безопасность. Авторы исследования подчеркивают, что здоровье человека и состояние экосистем тесно связаны: повышение температуры, нехватка кислорода и химическое воздействие усиливают репродуктивные проблемы. При этом данные в основном носят наблюдательный характер, но уже есть примеры, когда химические вещества серьезно влияли на здоровье животных и людей.

Так, инсектициды, широко применяемые в сельском хозяйстве, связывают со снижением качества спермы у мужчин. Еще одна группа опасных соединений – ПФАС, так называемые "вечные химикаты", которые практически не разлагаются и могут накапливаться в организме. Их связывают с нарушениями репродуктивной функции и гормональной системы. Известно, что некоторые компании знали о токсичности этих веществ еще десятилетия назад, но скрывали эту информацию.

Дополнительную угрозу представляет микропластик, который уже обнаружен повсюду – от океанских глубин до горных вершин. Есть данные, что он способен накапливаться в репродуктивных органах, однако его влияние на здоровье пока изучено недостаточно. Ученые предупреждают: даже если опасна лишь часть из более чем 140 тысяч синтетических соединений, этого достаточно, чтобы нанести серьезный ущерб сразу многим видам. И если негативное воздействие подтвердится, устранить проблему будет крайне сложно – пластик и химикаты уже повсеместно распространились по планете.

Наука и Хайтек
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Наука и Хайтек // 03 апреля 2026

Работа из дома связана с более высокой фертильностью
// https://www.newsru.co.il/ // Наука и Хайтек // 09 января 2026

Витамин С защищает фертильность от вредного воздействия химических веществ