Аарон Барак призвал к внесудебной сделке с Нетаниягу: "Время истекает"

Бывший глава Верховного суда Аарон Барак вновь призвал продвигать переговоры по внесудебной сделке по "делам Нетаниягу".

Выступая на конференции Израильского института демократии, посвященной 30-летию "юридической революции", носящей его имя, Барак заявил: "Я все еще считаю, что необходимо действовать в этом направлении. Я сказал его (Нетаниягу) представителям, когда они приходили ко мне, что время истекает".

"Настанет момент, возможно после перекрестного допроса, когда я скажу, что процесс зашел так далеко, что сделка уже не релевантна, но сегодня еще можно ее добиться", – добавил Аарон Барак.

"Я могу сегодня только обратиться к Биби. У меня были с ним отличные отношения, когда я был главой Верховного суда, а он министром финансов. Я могу прийти к нему и сказать: "Послушай, ты все время говоришь о расколе в народе и о необходимости объединения. Да, есть раскол, да, необходимо объединение но ты должен подать пример, а не только говорить об этом", – добавил Барак.

Ранее окружной суд удовлетворил просьбу адвокатов премьер-министра отменить его свидетельские показания, назначенные на 10 ноября. Глава правительства мотивировал свою просьбу тем, что назначены важные государственные встречи. Он передал суду секретный конверт. Прокуратура не возражала против отмены допроса главы правительства.