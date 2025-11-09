Возле Бейт-Хорона грузовик упал с большой высоты, тяжело травмирован водитель
время публикации: 09 ноября 2025 г., 18:34 | последнее обновление: 09 ноября 2025 г., 18:34
Возле Бейт-Хорона водитель грузового автомобиля не справился с управлением, в результате чего машина выехала за пределы дорожной полосы и свалилась с большой высоты.
Для эвакуации водителя из кабины потребовалась помощь спасателей и военных. Пострадавший доставлен в больницу "Шиба" в Тель а-Шомере. Состояние водителя (примерно 24 лет) тяжелое.
