x
09 ноября 2025
|
последняя новость: 19:49
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
09 ноября 2025
|
09 ноября 2025
|
последняя новость: 19:49
09 ноября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Возле Бейт-Хорона грузовик упал с большой высоты, тяжело травмирован водитель

ДТП
время публикации: 09 ноября 2025 г., 18:34 | последнее обновление: 09 ноября 2025 г., 18:34
Возле Бейт-Хорона грузовик упал с большой высоты, тяжело травмирован водитель
Пресс-служба МАДА

Возле Бейт-Хорона водитель грузового автомобиля не справился с управлением, в результате чего машина выехала за пределы дорожной полосы и свалилась с большой высоты.

Для эвакуации водителя из кабины потребовалась помощь спасателей и военных. Пострадавший доставлен в больницу "Шиба" в Тель а-Шомере. Состояние водителя (примерно 24 лет) тяжелое.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 08 ноября 2025

ДТП в Ришон ле-Ционе: погиб мужчина, водитель задержана
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 07 ноября 2025

ДТП на трассе 463: пятеро пострадавших, молодой человек в тяжелом состоянии
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 06 ноября 2025

В Нес-Ционе мотоциклист врезался в стену, он в тяжелом состоянии