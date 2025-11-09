Внимание, розыск: пропал 42-летний Борис Тальянский из Рамат-Гана
время публикации: 09 ноября 2025 г., 18:52 | последнее обновление: 09 ноября 2025 г., 18:52
Полиция Израиля просит помощи населения в розыске 42-летнего Бориса Тальянского, жителя Рамат-Гана. В сообщении полиции говорится, что в течение нескольких дней мужчина не выходит на связь с родными.
Приметы пропавшего полиция не публикует. Всех, кому что-либо известно о его местонахождении, просят сообщить об этом по телефону 100.
Отметим, что 4 ноября полиция уже объявляла о розыске Бориса Тальянского, а на следующий день сообщила, что он найден.