Внимание, розыск: пропал 42-летний Борис Тальянский из Рамат-Гана

время публикации: 09 ноября 2025 г., 18:52 | последнее обновление: 09 ноября 2025 г., 18:52
Внимание, розыск: пропал 42-летний Борис Тальянский из Рамат-Гана
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция Израиля просит помощи населения в розыске 42-летнего Бориса Тальянского, жителя Рамат-Гана. В сообщении полиции говорится, что в течение нескольких дней мужчина не выходит на связь с родными.

Приметы пропавшего полиция не публикует. Всех, кому что-либо известно о его местонахождении, просят сообщить об этом по телефону 100.

Отметим, что 4 ноября полиция уже объявляла о розыске Бориса Тальянского, а на следующий день сообщила, что он найден.

