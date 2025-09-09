x
09 сентября 2025
09 сентября 2025
"Галей ЦАХАЛ": в операции по нанесению ударов по ХАМАСу в Дохе участвовали около 15 самолетов

время публикации: 09 сентября 2025 г., 17:47 | последнее обновление: 09 сентября 2025 г., 17:47
"Галей ЦАХАЛ": в операции по нанесению ударов по ХАМАСу в Дохе участвовали около 15 самолетов
Пресс-служба ЦАХАЛа

Радиостанция "Галей ЦАХАЛ" передает, что в операции "Огненная вершина" по нанесению ударов по руководству террористической организации ХАМАС в Дохе участвовали около 15 самолетов израильских ВВС.

"В атаке участвовало около 15 боевых самолетов. Более 10 боеприпасов поразили цель с интервалом в несколько секунд. Была атакована только одна цель", – сказано в сообщении "Галей ЦАХАЛ".

Отмечается, что ВВС Израиля во время операции произвели дозаправку в воздухе.

