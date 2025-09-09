"Длинные руки Израиля достанут всех": реакции политиков на операцию в Дохе

Глава партии "Кахоль Лаван" Бени Ганц, комментируя операцию в Дохе, выразил поддержку решения руководства страны осуществить ликвидацию. "Я приветствую это решение и высоко ценю его реализацию ЦАХАЛом и ШАБАКом и всеми силовыми структурами, – заявил Ганц. – Нужно преследовать террористов ХАМАС и их главарей в любом месте и с любое время".

Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир, комментируя операцию, заявил, что "проливать еврейскую кровь больше нельзя безнаказанно". "Принятое нами решение об ударе по тем, кто устроил нам резню 7 октября – это еще одно из ряда важных и исторических принятых нами решений, – подчеркнул Бен-Гвир. – Особая благодарность Всевышнему, премьер-министру, министру обороны и моим коллегам-министрам "узкого" кабинета, а также ЦАХАЛу и ШАБАКу за профессиональное исполнение".

Министр связи Шломо Кари поприветствовал ликвидацию, отметив, что "и погибнут так все враги Твои, Господи. Длинная рука Израиля дотянется до всякого врага, кем бы он ни был". Министр также выразил благодарность главе правительства, кабинету министров, ЦАХАЛу и службам безопасности.