Возле пляжа Ницаним из воды извлекли мужчину, идет реанимация

В службу скорой помощи "Маген Давид Адом" по округу Лахиш поступило сообщение о мужчине, которого извлекли из воды в районе пляжа Ницаним в бессознательном состоянии.

Медики начали реанимацию пострадавшего, мужчины в возрасте примерно 45 лет. После неотложной помощи и в процессе реанимации пострадавшего повезли в больницу "Барзилай" в Ашкелоне, его состояние критическое.