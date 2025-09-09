x
09 сентября 2025
09 сентября 2025
Израиль

Возле пляжа Ницаним из воды извлекли мужчину, идет реанимация

Мада
время публикации: 09 сентября 2025 г., 19:26 | последнее обновление: 09 сентября 2025 г., 19:32
Возле пляжа Ницаним из воды извлекли мужчину, идет реанимация
Пресс-служба МАДА

В службу скорой помощи "Маген Давид Адом" по округу Лахиш поступило сообщение о мужчине, которого извлекли из воды в районе пляжа Ницаним в бессознательном состоянии.

Медики начали реанимацию пострадавшего, мужчины в возрасте примерно 45 лет. После неотложной помощи и в процессе реанимации пострадавшего повезли в больницу "Барзилай" в Ашкелоне, его состояние критическое.

Израиль
