Возле пляжа Ницаним из воды извлекли мужчину, идет реанимация
время публикации: 09 сентября 2025 г., 19:26 | последнее обновление: 09 сентября 2025 г., 19:32
В службу скорой помощи "Маген Давид Адом" по округу Лахиш поступило сообщение о мужчине, которого извлекли из воды в районе пляжа Ницаним в бессознательном состоянии.
Медики начали реанимацию пострадавшего, мужчины в возрасте примерно 45 лет. После неотложной помощи и в процессе реанимации пострадавшего повезли в больницу "Барзилай" в Ашкелоне, его состояние критическое.