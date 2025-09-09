Отец похищенного Цвика Мор: "Сегодня я гораздо ближе к тому, чтобы обнять сына"

Цвика Мор, отец похищенного террористами Эйтана Мора, поприветствовал израильскую операцию в Дохе, подчеркнув, что он чувствует себя ближе, чем когда-либо, к моменту, когда он обнимет своего сына. Цвика Мор выразил надежду, что ликвидация главарей ХАМАСа в Катаре окажет "нужное влияние" на террористов, удерживающих похищенных в туннелях.

"Возможно, в Дохе больше не осталось тех, кто будет вести с нами переговоры, и остались только хамасники в туннелях, те, кто много месяцев не видел солнечного света и скучает по своим семьям и детям, – отметил он. – Возможно, это подтолкнет их выйти наружу, сложить оружие и вернуть наших близких. Это радостный день для народа Израиля".