09 сентября 2025
19:43
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
последняя новость: 19:43
Традиции

Раввин Моше Штернбух: нам не дано постигнуть смысл трагедии на перекрестке Рамот

время публикации: 09 сентября 2025 г., 18:22 | последнее обновление: 09 сентября 2025 г., 18:23
Раввин Моше Штернбух: нам не дано постигнуть смысл трагедии на перекрестке Рамот
Chaim Goldberg/Flash90

Раввин Моше Штернбух, один из ведущих законоучителей "Эда харедит", встретился с учащимися ешив и в своей речи затронул тему теракта, произошедшего на перекрестке Рамот.

По его словам, случившееся невозможно постичь человеческим разумом: "Погибшие не знали греха, шли учить Тору – и были убиты самым жестоким образом. Это нельзя понять умом, единственное объяснение – вера в то, что суд принадлежит Всевышнему. Только Он знает пути Своего правосудия". Штернбух добавил, что человеку не дано постигнуть смысл подобных трагедий, и единственный ответ – укрепляться в вере.

Раввин Моше Штернбурх (род. 1926) уже в юности получил репутацию выдающегося талмудиста. После Второй мировой войны он переехал в Израиль. Он возглавлял ешиву в Иерусалиме, служил раввином в Южной Африке, а с начала 2000-х стал одним из руководителей зонтичной организации "Эда харедит", объединяющей антисионистские ультраортодоксальные общины. В 2023 году был провозглашен главой раввинского суда.

