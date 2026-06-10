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Министр наследия рассказал о возвращении к религиозному образу жизни под влиянием деда

время публикации: 10 июня 2026 г., 17:46 | последнее обновление: 10 июня 2026 г., 18:30
Министр наследия рассказал о возвращении к религиозному образу жизни под влиянием деда
Chaim Goldberg/Flash90

В эфире новостной программы радиостанции "Коль ба-рама" министр наследия, раввин Амихай Элиягу поделился воспоминаниями о своем деде, бывшем главном сефардском раввине Мордехае Элиягу. В 20-летнем возрасте Элиягу-младший отдалился от религиозного образа жизни, отрастил длинные волосы и избегал встреч с дедом, опасаясь упрека или разочарования. Однако известный раввин и каббалист не высказал внуку ни единого слова осуждения.

Интервью было приурочено к очередной годовщине со дня смерти раввина Мордехая Элиягу. "Несмотря на строгость в галахических вопросах, дед был полон огромной любви. Именно это в конечном счете вернуло меня к истокам, – отметил Амихай Элиягу. Я понял: если изучающие Тору такие люди, как мой дед и отец (раввин Цфата Шмуэль Элиягу – NewsRu), то я хочу быть с ними".

В завершение беседы министр наследия заявил, что Государство Израиль – не моторная лодка, которой для движения нужны лишь технологии и экономика, а парусник, который плывет благодаря духу Торы. Он подчеркнул, что еврейский народ смог выстоять на протяжении 3700 лет только благодаря Торе, и любые попытки построить будущее страны в отрыве от ее многовековых корней заранее обречены на провал.

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