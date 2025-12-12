Раввины из Европы прошли курс обучения еврейским похоронам

28 участников из 11 стран Европы (в том числе из Италии, Франции, Германии, Испании и Румынии) прибыли в Израиль для участия в программе, обучающей традициям похорон и погребения.

Эта программа стала совместной инициативой министерства по делам религий, общества "Хевра кадиша" и "Конференции европейских раввинов", пишет "Седьмой канал".

Целью проекта "Наследие Биньямина" явилась подготовка специалистов в области погребения в соответствии с еврейской традицией в Европе. Участники программы (большинство из которых составляли раввины) изучили вопросы уважения к умершему, ритуального омовения, погребения и обычаев.