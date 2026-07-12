Раввин еврейской общины Ирана: Тора несовместима с сионизмом

В иранском городе Мешхед состоялся съезд представителей религиозных меньшинств. Форум, организованный Институтом исследования религий и сект, прошел под лозунгом: "Объединение религий в борьбе против мирового угнетения и в защиту угнетенных". Одним из его участников стал главный раввин еврейской общины Ирана доктор Юнес Хамами Лалезар. В своем выступлении он выразил соболезнования в связи с гибелью аятоллы Али Хаменеи, а также заявил, что скорбит по жертвам недавних военных действий.

Хамами подчеркнул, что Тора и учение Моше принципиально отличаются от идеологии сионизма. По его словам, Моше никогда не оставался безучастным к несправедливости – будь то притеснение евреев египтянами, внутренние конфликты среди соплеменников или защита чужеземцев. Согласно Торе, любой произвол является отступлением от Божественного пути. Поскольку все люди происходят от Адама, они несут общую ответственность друг за друга.

Раввин добавил, что молчание перед лицом несправедливости и злодеяний делает человека их невольным соучастником. "Каждый человек и каждый народ обязаны противостоять несправедливости всеми возможными способами. Окончательная победа всегда остается за теми, кто следует заповедям Бога, принципам справедливости и честности", – резюмировал Хамами.

Юнес Хамами Лалезар (род. в 1965 году) – раввин, врач-терапевт и общественный деятель. Окончил медицинский факультет Университета имени Шахида Бехешти. Одновременно получил традиционное раввинское образование, преподает в ешиве тегеранской синагоги Абришами с 1996 года и является представителем раввинского суда Тегерана. Участвовал в подготовке официальных учебных пособий по иудаизму для еврейских школьников Ирана.