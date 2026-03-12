Отец, потерявший троих детей при ударе ракеты в Бейт-Шемеше: "Всевышний их выбрал"

Раввин Ицхак Битон, потерявший троих детей – Яакова, Авигайль и Сару – в результате ракетного удара по синагоге в Бейт-Шемеше, рассказал о пережитой трагедии в интервью радиостанции "Кан Морешет". Раввин сослался на комментарий Талмуда к стиху из Песни Песней "Мой возлюбленный пошел в сад свой, в цветники ароматные, чтобы пасти в садах и собирать лилии". Согласно этому комментарию, Всевышний иногда забирает к Себе праведников. "Я понимаю, что Всевышний выбрал их", – сказал Битон.

Рассказывая о событиях того вечера, раввин отметил, что его сын Яаков поначалу находился в синагоге, где учился, а затем проводил урок. Затем отец и сын вернулись домой. После того, как прозвучали сирены воздушной тревоги, по просьбе сестер Яаков отправился с ними в укрытие. "У меня было странное предчувствие, и я сказал, что, может быть, на этот раз лучше остаться дома", – вспоминает раввин.

Спустя несколько минут прогремел сильный взрыв. Раввин Битон направился к синагоге и увидел поднимающийся над зданием дым. По его словам, строение было почти полностью разрушено, а убежище получило серьезные повреждения. В первые часы он еще надеялся на чудо и ждал вестей о том, что кто-то из его детей выжил, однако затем полиция сообщила ему тяжелую новость.

Ицхак Битон подчеркнул, что в такие моменты человек должен укрепляться в вере и делать духовные выводы из происходящего. Он напомнил слова Мишны о том, что благодарить Всевышнего надо как за хорошее, так и за плохое. Раввин Битон добавил, что после трагедии пока не возвращался в Бейт-Шемеш. В завершение он призвал общество укреплять единство, проявлять уважение друг к другу и ежедневно уделять внимание духовному росту.