World Baseball Classic. Определились четвертьфиналисты
время публикации: 12 марта 2026 г., 09:12 | последнее обновление: 12 марта 2026 г., 09:12
13-14 марта пройдут четвертьфиналы World Baseball Classic (чемпионата мира по бейсболу).
Сборная Израиля не сумела выйти в плэй-офф.
Матчи плэй-офф пройдут в США.
Четвертьфинальные пары:
Южная Корея - Доминиканская республика
США - Канада
Пуэрто-Рико - Италия
Венесуэла - Япония.
