12 марта 2026
последняя новость: 10:40
Спорт

World Baseball Classic. Определились четвертьфиналисты

Бейсбол
время публикации: 12 марта 2026 г., 09:12 | последнее обновление: 12 марта 2026 г., 09:12
World Baseball Classic. Определились четвертьфиналисты
AP Photo/Ashley Landis

13-14 марта пройдут четвертьфиналы World Baseball Classic (чемпионата мира по бейсболу).

Сборная Израиля не сумела выйти в плэй-офф.

Матчи плэй-офф пройдут в США.

Четвертьфинальные пары:

Южная Корея - Доминиканская республика

США - Канада

Пуэрто-Рико - Италия

Венесуэла - Япония.

Спорт
