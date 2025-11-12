Главный раввин Израиля встретился с президентом Аргентины Хавьером Милеем

В Буэнос-Айресе состоялась официальная встреча между главным сефардским раввином Израиля Давидом Йосефом и президентом Аргентины Хавьером Милеем. Во время беседы раввин Давид Йосеф поблагодарил Милея за его поддержку еврейского народа и Государства Израиль.

Он отметил особое отношение президента к еврейской традиции и народу, сказав: "Народ Израиля молится о вашем успехе. Спасибо за вашу стойкую позицию на стороне Государства Израиль и еврейского народа. Вы запомнитесь как президент, который стоял на правильной стороне истории".

Встреча прошла во дворце президента "Каса Росада" в рамках визита раввина в еврейские общины страны. Раввина Йосефа сопровождал посол Израиля в Аргентине Эяль Села. Визит раввина Давида Йосефа в Аргентину проходит в рамках его поездки по еврейским общинам Южной Америки, целью которой является укрепление связей и духовная поддержка местного еврейства.