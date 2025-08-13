Ультраортодокс разлил зловонную жидкость в салоне сотовой связи, упал и был задержан

В салоне сотовой связи на улице Шмуэль а-Нави в Иерусалиме ультраортодоксальный молодой человек принес ведро с жидкостью с резким неприятным запахом и вылил его на пол. В результате были повреждены оборудование и товар на значительную сумму.

Запись с камер видеонаблюдения зафиксировала, как злоумышленник входит в салон, выплескивает содержимое ведра, после чего поскальзывается на разлитой жидкости и падает. Сотрудники салона оперативно задержали его до прибытия полиции.

По предварительной информации, действия мужчины могут быть связаны с кампанией радикально настроенных ультраортодоксальных групп, выступающих против работы салонов сотовой связи в соответствующих районах. По словам владельцев бизнеса в этом районе, подобные нападения происходят все чаще.