Бывший помощник главного военного раввина обвинил раввинат ЦАХАЛа в бездействии

Бывший помощник главного военного раввина Овад Перель обратился с открытым письмом к раввину Эялю Криму и его заместителю Шохаму Оркоби, обвинив их в том, что они не оказывают помощь резервистам, служившим в подразделениях по работе с телами погибших. По его словам, уже полтора года десятки таких бойцов страдают от тяжелых психологических травм, но не получают никакой поддержки.

Перель напомнил о трагическом случае Ариэля-Меира Тамана – резервиста военного раввината, занимавшегося опознанием тел погибших после нападения 7 октября и покончившего с собой в июле 2025 года. Он отметил, что, в отличие от других армейских частей, где командиры отслеживают состояние бойцов и помогают им, в раввинате "даже не знают, кто из их людей пострадал". Десятки резервистов признаны инвалидами ЦАХАЛа вследствие службы, но им не предложили ни визита, ни звонка, ни программы сопровождения.

По словам Переля, более ста резервистов до сих пор не вернулись к работе, а их семьи переживают кризис. Он призвал военный раввинат немедленно создать комплексную программу помощи, подчеркнув: "Каждый день без ответа – это еще один день, когда солдат остается один на один со своей войной".