Время зажигания субботних свечей 14 ноября 2025 года

Зажигание свечей и окончание субботы:

Иерусалим – 16:05, 17:19

Тель-Авив – 16:20, 17:21

Хайфа – 16:12, 17:19

Беэр-Шева – 16:15, 17:22

Эйлат – 16:17, 17:23

Субботние свечи зажигают за 18 минут до захода солнца (в Иерусалиме – за 40 минут).

После зажигания свечей прикрывают глаза ладонями и произносят благословение: "Барух Ата, Адонай Элоэйну мэлэх аолам, ашер кидшану бэмицвотав вэцивану лэадлик нэр шель шаббат". (Благословен Ты, Господь, Бог наш, Владыка мира, который освятил нас Своими заповедями и повелел нам зажигать субботнюю свечу).

На этой неделе в синагогах читают главу Торы "Хаей-Сара":

В недельной главе рассказывается о кончине праматери Сары, умершей в возрасте 127 лет. Авраам оплакивает супругу и хоронит ее в пещере Махпела в Хевроне, которую покупает у хитийца Эфрона за четыреста серебряных шекелей.

После этого Авраам поручает своему слуге Элиэзеру отправиться в Харан, чтобы найти там невесту для Ицхака. У колодца Элиэзер молится Богу, прося дать ему знак: девушка, которая не только напоит его, но и предложит воду для верблюдов, будет предназначенной женой сыну его господина.

Так всё и происходит: Ривка, дочь Бетуэля, приходит за водой и поступает именно так, как загадал Элиэзер. Тот рассказывает её семье о своём поручении, и Ривка соглашается отправиться с ним в Землю Кнаан. Там она встречает Ицхака, вышедшего в поле для молитвы. Ицхак женится на Ривке и находит в ней утешение после смерти своей матери.

В заключение главы Авраам женится на Кетуре (отождествляемой с Агарью), от которой у него рождается ещё шесть сыновей. Однако всё своё наследие он оставляет Ицхаку. Авраам умирает в возрасте 175 лет, и его хоронят Ицхак и Ишмаэль в пещере Махпела, рядом с Сарой.