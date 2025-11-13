Раввин Авраам Йосеф: не следует спешить с применением смертной казни

На фоне утверждения закона о смертной казни для террористов раввин Авраам Йосеф, сын покойного главного сефардского раввина Израиля Овадьи Йосефа, прокомментировал эту тему в интервью радиостанции "Коль Хай". По его словам, следует принимать во внимание не только религиозные, но и политические аспекты.

В ходе интервью раввин Йосеф подчеркнул, что последствия подобного шага невозможно предсказать: "Кто знает, не приведет ли это к обратному – к убийству израильских пленных? Сердца врагов жестоки, как камень, и нельзя сравнивать их с нашими милосердными сердцами. С тех пор как разрушен Храм, не выносят приговоров о смертной казни. Сегодня это может быть нееврей, а завтра – еврей. Поэтому следует соблюдать особую осторожность".

Подводя итоги, раввин Авраам Йосеф сказал, что по его мнению, лучше воздержаться (от принятия решения), чем действовать поспешно.