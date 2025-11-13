x
13 ноября 2025
|
последняя новость: 19:57
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
13 ноября 2025
|
13 ноября 2025
|
последняя новость: 19:57
13 ноября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Традиции

Раввин Авраам Йосеф: не следует спешить с применением смертной казни

время публикации: 13 ноября 2025 г., 18:41 | последнее обновление: 13 ноября 2025 г., 17:51
Раввин Авраам Йосеф: не следует спешить с применением смертной казни
Yaakov Lederman/Flash90

На фоне утверждения закона о смертной казни для террористов раввин Авраам Йосеф, сын покойного главного сефардского раввина Израиля Овадьи Йосефа, прокомментировал эту тему в интервью радиостанции "Коль Хай". По его словам, следует принимать во внимание не только религиозные, но и политические аспекты.

В ходе интервью раввин Йосеф подчеркнул, что последствия подобного шага невозможно предсказать: "Кто знает, не приведет ли это к обратному – к убийству израильских пленных? Сердца врагов жестоки, как камень, и нельзя сравнивать их с нашими милосердными сердцами. С тех пор как разрушен Храм, не выносят приговоров о смертной казни. Сегодня это может быть нееврей, а завтра – еврей. Поэтому следует соблюдать особую осторожность".

Подводя итоги, раввин Авраам Йосеф сказал, что по его мнению, лучше воздержаться (от принятия решения), чем действовать поспешно.

Традиции
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Традиции // 03 марта 2025

Раввин Йосеф раскритиковал традицию писать важные новости для религиозных соседей в шаббат
// https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 13 ноября 2017

Сын Овадьи Йосефа приговорен к пяти месяцам тюрьмы условно