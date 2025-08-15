Время зажигания субботних свечей 15 августа 2025 года

Зажигание свечей и окончание субботы:

Иерусалим – 18:47, 20:02

Тель-Авив – 19:03, 20:04

Хайфа – 18:58, 20:05

Беэр-Шева – 18:56, 20:03

Эйлат – 18:52, 19:59

Субботние свечи зажигают за 18 минут до захода солнца (в Иерусалиме – за 40 минут).

После зажигания свечей прикрывают глаза ладонями и произносят благословение: "Барух Ата, Адонай Элоэйну мэлэх аолам, ашер кидшану бэмицвотав вэцивану лэадлик нэр шель шаббат". (Благословен Ты, Господь, Бог наш, Владыка мира, который освятил нас Своими заповедями и повелел нам зажигать субботнюю свечу).

На этой неделе в синагогах читаю главу Торы "Экев":

Моше продолжает свою последнюю речь к народу Израиля, обещая, что соблюдение заповедей Торы принесёт им процветание в Земле Обетованной, как клялся Всевышний их праотцам. Он напоминает о прошлых грехах – золотом тельце, бунте Кораха, грехе разведчиков и других случаях неповиновения – но также говорит о прощении, которое они получили, и о Вторых Скрижалях, дарованных после раскаяния.

Сорок лет странствий, когда Б-г кормил их манной, должны были научить, что человек живет не только хлебом, но словом Б-га. Моше описывает землю, куда они входят, как "текущую молоком и медом", благословенную семью видами плодов, и велит уничтожить идолов прежних народов. Он предупреждает об опасности гордыни, напоминая, что всё благополучие – от Всевышнего, а не от человеческой силы.

Глава завершается вторым параграфом молитвы "Шма Исраэль" (Слушай, Израиль), где повторяются основные заповеди и говорится о награде за верность Б-гу и о наказании за отступление.