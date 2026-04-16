Время зажигания субботних свечей 17 апреля 2026 года

Зажигание свечей и окончание субботы:

Иерусалим – 18:29, 19:48

Тель-Авив – 18:53, 19:50

Хайфа – 18:41, 19:50

Беэр-Шева – 18:52, 19:49

Эйлат – 18:50, 19:45

Субботние свечи зажигают за 18 минут до захода солнца (в Иерусалиме – за 40 минут).

После зажигания свечей прикрывают глаза ладонями и произносят благословение: "Барух Ата, Адонай Элоэйну мэлэх аолам, ашер кидшану бэмицвотав вэцивану лэадлик нэр шель шаббат". (Благословен Ты, Господь, Бог наш, Владыка мира, который освятил нас Своими заповедями и повелел нам зажигать субботнюю свечу).

В эту субботу в синагогах читают главы "Тазриа" и "Мецора":

В центре внимания находится специфическое состояние – цараат. Хотя его часто переводят как "проказа", это не обычная болезнь, а духовный недуг, проявляющийся физически на коже человека, его одежде или стенах дома как знак внутренних изъянов, прежде всего – злословия.

Глава "Тазриа" начинается с законов очищения женщины после рождения ребенка. Затем Тора переходит к детальному описанию признаков цараат. Диагностику проводит коэн (священник). Если пятно на коже вызывает подозрение, человек изолируется на неделю. Если болезнь подтверждается, "прокаженный" объявляется нечистым, должен носить разорванную одежду и жить вне стана, пока симптомы не исчезнут.

Глава "Мецора" описывает сложный ритуал возвращения человека в общину после исцеления. Коэн выносит вердикт о выздоровлении, после чего совершается обряд с участием двух птиц, кедрового дерева, иссопа и алой нити. Очищающийся проходит через омовение в микве и приносит жертвы в Храме. Этот процесс символизирует духовное перерождение и готовность человека следить за своей речью и поступками в будущем.

Далее Тора рассматривает проявления недуга на неодушевленных предметах – стенах домов и одежде. Появление странных пятен на камнях дома в Земле Израиля заставляло владельца вынести все вещи наружу до прихода священника. Если поражение признавалось неизлечимым, часть стены или весь дом разрушались. Это служило суровым напоминанием о том, что материальное благополучие напрямую связано с моральным климатом в семье и обществе.

Завершаются главы законами о других видах ритуальной нечистоты, связанных с физиологическими выделениями человеческого тела. Эти правила подчеркивают связь физической чистоты и духовного состояния. Главный урок этих разделов Торы заключается в том, что человек несет ответственность за гармонию между своим внутренним миром и окружающим пространством, а путь к исправлению всегда открыт через раскаяние и очищение.