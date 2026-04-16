Племянник издателя "Гаарец" провел серию встреч с религиозными сионистами

Давид Шокен, племянник издателя "Гаарец" Амоса Шокена, инициировал серию диалогов с лидерами религиозного сионизма, среди которых – раввин Шмуэль Элиягу и Моше Фейглин. Видеозаписи этих встреч, опубликованные в сети, вызвали широкий резонанс.

Точкой перелома для Шокена стали события 7 октября. По его признанию, трагедия заставила его переосмыслить будущее страны и вопросы воспитания детей. Столкнувшись с ощущением однобокости в СМИ, он решил выйти за рамки привычного инфополя. Давид не скрывает: поначалу он питал предубеждение к личности раввина Элиягу и всему религиозному сектору, опираясь на медийные стереотипы. Однако уже ко второй встрече лед тронулся. "Я почувствовал искреннюю открытость, любопытство и готовность к диалогу без попыток давления", – отмечает он.

Как выяснилось, страх перед "другим" был взаимным. Если либеральное окружение предостерегало Давида от манипуляций, то в религиозной среде аналогично опасаются влияния светского мира. Для Шокена этот диалог – не поиск компромисса в убеждениях, а способ снизить градус враждебности. Он констатирует, что правый лагерь встретил его инициативу теплее, чем его собственная, либеральная среда. Шокен намерен продолжать: в его планах – встречи с представителями ультраортодоксального сектора ради преодоления внутренних разломов израильского общества.