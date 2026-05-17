Американская конгрессвумен обнаружила в Книге Ханоха намеки на инопланетян

Американская конгрессвумен-республиканка Анна Паулина Луна оказалась в центре внимания после серии публикаций в соцсети X, где она призывает читать "Книгу Ханоха" (в синодальном переводе – Книга Еноха), апокрифический текст, написанный примерно в III-I веках до н. э. По ее мнению, описанные в нем "падшие ангелы" могут быть интерпретированы как внеземные существа, посетившие Землю в древности.

Луна сослалась на раздел "Книга Стражей", где говорится о группе из 200 ангелов, спустившихся на землю, вступивших в связь с женщинами и породивших расу гигантов. Эти существа, согласно тексту, также передали людям запретные знания, включая военное дело и магию. Конгрессвумен утверждает, что исключение подобных текстов из канонической Библии могло скрыть сведения о контактах человечества с инопланетянами.

Книга Ханоха – еврейский апокриф, созданный на арамейском языке, предположительно в III-I веках до н. э., и связанный с личностью Ханоха, упомянутой в первой части Торы. Книга не вошла в Танах, но была широко распространена в эпоху Второго храма и оказала влияние на раннюю еврейскую и христианскую мысль. Текст состоит из нескольких частей, включая "Книгу Стражей", где рассказывается о падших ангелах, сошедших на землю, их союзе с человеческими женщинами и рождении гигантов, а также о передаче людям "запретных знаний". В книге также описываются небесные путешествия Ханоха, видения конца времен, суд над грешниками и торжество праведных.