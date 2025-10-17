Время зажигания субботних свечей 17 октября 2025 года

Зажигание свечей и окончание субботы:

Иерусалим – 17:29, 18:42

Тель-Авив – 17:45, 18:44

Хайфа – 17:37, 18:42

Беэр-Шева – 17:39, 18:44

Эйлат – 17:39, 18:44

Субботние свечи зажигают за 18 минут до захода солнца (в Иерусалиме – за 40 минут).

После зажигания свечей прикрывают глаза ладонями и произносят благословение: "Барух Ата, Адонай Элоэйну мэлэх аолам, ашер кидшану бэмицвотав вэцивану лэадлик нэр шель шаббат". (Благословен Ты, Господь, Бог наш, Владыка мира, который освятил нас Своими заповедями и повелел нам зажигать субботнюю свечу).

На этой неделе в синагогах читают главу Торы "Берешит":

Тора начинается с рассказа о сотворении мира за шесть дней. В первый день Бог создает свет и тьму, во второй — небесный свод, разделяющий воды. На третий день появляется суша и растительность. В четвертый — солнце, луна и звезды, призванные освещать землю и определять время. В пятый день созданы птицы и рыбы, в шестой — наземные животные и человек. Седьмой день Бог освящает как день покоя.

Человек был создан из праха земли, и Бог вдохнул в него душу. Сначала он был один, но затем из его части была создана женщина — так появился первый союз между мужчиной и женщиной. Адам и Хава жили в Раю и получили лишь один запрет — не есть плоды с Древа Познания. Однако змей уговорил Хаву нарушить его, и она дала плод Адаму. За это они потеряли бессмертие и были изгнаны.

У них родились два сына — Каин и Эвель. Каин, завидуя брату, убил его и был проклят вечными скитаниями. Позже родился третий сын, Шет, и через десять поколений его потомок Ноах остался единственным праведником среди испорченного человечества.