Кнессет разрешил раввинатским судам рассматривать иски по алиментам без ограничений

Депутаты Кнессета утвердили во втором и третьем чтениях правительственный законопроект, дающий раввинатским судам полномочия рассматривать вопросы алиментов на детей без каких-либо ограничений.

Закон призвал обойти постановление Высшего суда справедливости от 23 июня 2025 года, согласно которому раввинатский суд не имеет права разрешать имущественный спор, возникший между супругами после развода, даже если ранее он утвердил соглашение о разводе между ними.

Полномочия по разрешению данного вопроса, как постановил БАГАЦ, принадлежат суду по семейным вопросам.

В центре судебного решения стоял вопрос о том, имеет ли раввинатский суд продолжающуюся юрисдикцию для рассмотрения вопросов, возникающих в результате бракоразводного процесса, по которому он ранее выносил решение и в отношении которых со временем произошли изменения.

БАГАЦ постановил, что доктрина продолжающейся юрисдикции применяется только когда речь идет о вопросе, носящем непрерывный характер. Суды признали такую юрисдикцию в вопросах алиментов на детей, алиментов жене и опеки над детьми, в то время как вопрос образования детей еще не решен.

В имущественных вопросах продолжающаяся юрисдикция является спорной, и с годами признание полномочий раввинатского суда в этом вопросе значительно сократилось. В частности, в судебной практике ранее было установлено, что если одна из сторон нарушила соглашение о разводе после того, как соглашение получило силу судебного решения раввинского суда, другая сторона сможет требовать исполнения соглашения только в семейном суде. Исключение было сделано только для случаев, когда обе стороны спора согласны на его рассмотрение в раввинатском суде.

Новый закон меняет эту практику, давая возможность раввинатским судам рассматривать дела об алиментах не в рамках бракоразводного процесса даже если к ним обратилась только одна сторона.