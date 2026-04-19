Традиции

Раввин Гранот: служба женщин в бронетанковых частях нанесет ущерб религиозным солдатам и армии

время публикации: 19 апреля 2026 г., 19:31 | последнее обновление: 19 апреля 2026 г., 19:31
Раввин Гранот: служба женщин в бронетанковых частях нанесет ущерб религиозным солдатам и армии
Rottenberg.ariel/Wikipedia

Раввин Тамир Гранот, один из руководителей религиозно-сионистской ешивы "Орот Шауль", в интервью радиостанции "Аруц Шева" резко раскритиковал решение Верховного суда, обязывающее ЦАХАЛ расширить интеграцию женщин в боевые маневренные части, прежде всего в бронетанковые войска.

Гранот подчеркнул, что для религиозных солдат совместная физическая служба мужчин и женщин в танковых экипажах и маневренных подразделениях, включая совместное проживание и выполнение боевых задач, противоречит основополагающим религиозным нормам. Он предупредил, что распространение принципа гендерного равенства на такие части может привести к тому, что значительная часть религиозной молодежи, а также ультраортодоксов, недавно начавших призыв, откажется от службы в этих родах войск.

Отдельно раввин подверг критике вмешательство Верховного суда в, по его мнению, профессиональные и ценностные вопросы, за которые должен отвечать армейский командный состав. По словам Гранота, армия должна сама находить баланс между различными ценностями, исходя из своей главной цели – победы в войне. В завершение раввин Гранот призвал начальника Генштаба и руководство кадрового управления ЦАХАЛа начать срочный диалог с главами ешив и подготовительных предармейских программ и остановить процесс до того, как будут нанесен необратимый ущерб.

