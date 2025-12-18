Раввины требуют не агитировать религиозных девушек служить в ЦАХАЛе

Группа раввинов, представляющих национально-религиозный сектор ("вязаные кипы"), направила письмо министру обороны Исраэлю Кацу, настаивая на соблюдении ранее заявленной политики, согласно которой ЦАХАЛ не должен проводить агитацию среди религиозных девушек.

Раввины подчеркнули, что полностью поддерживают призыв юношей на боевую и значимую службу. При этом они отмечают, что запрет на службу девушек в армии основан на галахических постановлениях крупнейших духовных авторитетов. В письме также упоминаются трудности, с которыми сталкиваются религиозные солдаты-мужчины (например, присутствие женщин-парамедиков в боевых подразделениях или случаи, когда солдатам приходится покидать мероприятия из-за женского пения).

Несмотря на официальные распоряжения министра, раввины утверждают, что зафиксированы случаи личных обращений представителей армии к девушкам из религиозных семей с целью убедить их пойти на службу. "Это противоречит установленной линии и требует немедленного разъяснения и исправления", – подчеркивается в письме.

Обращение было составлено руководством организации "Рабаней Торат а-арец а-това" при участии поселенческого комитета во главе с раввином Эльякимом Леваноном. Среди подписавших письмо – раввин Эйтан Айзман, раввин Шмуэль Элиягу, раввин Давид Хай а-Коэн и раввин Йосеф Арциэль.