Раввин Ицхак Йосеф против раввина Давида Лейбеля: "Заманивает сефардов в армию"

В ходе урока на исходе субботы бывший главный сефардский раввин Ицхак Йосеф раскритиковал раввина Давида Лейбеля за его позицию по вопросу призыва ультраортодоксов. Он подчеркнул, что большинство учеников раввина Лейбеля – сефарды, и добавил: "Он их заманивает… Его нельзя слушать".

Раввин Йосеф сослался на недавнюю встречу на встречу между раввином Йосефом Эйхенштейном, главой ешивы "Яд-Аарон", и раввином Лейбелем. "Раввин Эйхенштейн пытался убедить его четыре часа, что главное – это изучение Торы. Но по мнению раввина Лейбеля, необходимо сочетать изучение Торы с сионизмом и армией", – с сожалением отметил бывший главный раввин.

Раввин Давид Лейбель, возглавляющий ешивы "Метивта" и "Мишмар а-Тора", поддерживает создание армейских структур для ультраортодоксов. По словам приближенных, раввин выступает за освобождение от призыва для тех, кто полностью посвятил себя учебе. Для остальных молодых ультраортодоксов он ищет варианты службы, которые позволят им сохранить привычный образ жизни.